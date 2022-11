Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Carolyn Smith per le ultime dichiarazioni su Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle.

I rapporti tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith pare si siano fortemente incrinati nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Le due giudici di Rai 1 si sono spesso confrontate – e scontrate – durante gli appuntamenti in prima serata, ma le ultime dichiarazioni della Smith sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli allo show condotto da Milly Carlucci hanno fatto infuriare la giornalista.

Carolyn Smith attacca Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli sbotta

“Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici – ha commentato la Smith in una intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, soffermandosi poi sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle – . Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un ‘compitino’. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia”.

Le dichiarazioni di Carolyn hanno profondamente infastidito Selvaggia Lucarelli che, riprendendo alcuni titoli di giornale, si è scagliata duramente contro la collega.

“Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero – ha scritto la giornalista nelle sue Instagram story – . Una vera signora”.

