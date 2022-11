Lando Buzzanca è stato ricoverato in ospedale dopo la caduta da una sedia a rotelle. Ora il suo medico di fiducia denuncia le condizioni dell’attore.

Lo scorso 8 novembre, Lando Buzzanca è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in seguito alla caduta da una sedia a rotelle. L’attore siciliano, da tempo in una RSA per volontà dei figli, ha battuto la testa ed è stato necessario il ricovero presso Policlinico Gemelli. Sulla situazione di Buzzanca si è spesso espressa la sua compagna, Francesca della Valle, che continua a denunciare le condizioni precarie in cui l’attore versa e la non volontà di essere segregato in una residenza per anziani.

Il medico di Lando Buzzanca denuncia la RSA

“Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d’urgenza (?) al Policlinico Gemelli dall’otto novembre – ha scritto il dottor Fulvio Tomaselli su Facebook – .Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo”

“Le ‘amorevoli cure’ dichiarate, nel ricovero in RSA dal 27 dicembre, hanno travolto un Uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito,… drammaticamente lucido”.

Il medico di fiducia di Buzzanca, quindi, lancia accuse contro la residenza in cui l’attore è stato rinchiuso e che lui ha già denunciato.

“Questo stato l’ho denunciato il 5 agosto, come suo medico di fiducia. Ora sta peggio… – ha scritto ancora – .E le stelle …guardano…sotto lo stesso tetto…Grazie per l’ottimo Sostegno… Amministrativo”.

Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d'urgenza (?) al Policlinico Gemelli dall'otto novembre …. Posted by Fulvio Tomaselli on Wednesday, November 23, 2022

