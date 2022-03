Francesca Della Valle, compagna dell’attore da cinque anni si appella al settimanale Visto dicendo che Lando è stato messo in RSA contro la sua volontà.

La compagna di Lando Buzzanca si appella al settimanale Visto, pubblicando una lettera sull’attore ricoverato in una RSA ma non per sua decisione. Dopo un lieve problema di salute l’attore è costretto a stare in quella struttura senza poter essere libero di decidere in modo autonomo.

La lettera di Francesca Della Valle

Come riporta Novella 200, Francesca Della Valle la compagna di Lando Buzzanca scrive una lettera a Visto: “Da novembre 2021 abbiamo assistito a una gogna mediatica nella quale si è messa in discussione una grande storia d’amore, fra l’ultimo dei grandi divi, Lando Buzzanca, e una donna e professionista perbene, Francesca Lavacca in arte Francesca Della Valle. Vi informo che la sottoscritta, docente di lettere e filosofia nonché giornalista, ha un curriculum di gavetta alle spalle di un certo valore. Non circuisco anziani! Per tutti i curiosi, prima di Lando è esistito nella mia vita un solo uomo, che è venuto a mancare non per “vecchiezza” – come qualcuno spererebbe – ma per un problema cardiaco.

Nessun anziano ha avuto mai il mio interesse, così come nessun giovane o meno giovane nel corso della mia vita. A qualcuno dei respinti non è andata giù, vedo!“

