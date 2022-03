In occasione di una festa nella Casa, la modella venezuelana si è concessa delle effusioni con Jessica per provocare Barù che non fa il passo verso la principessa etiope.

Dopo il bacio appassionato con Soleil Sorge, Delia Duran torna a far parlare di sè questa volta baciando Jessica. Il motivo è una provocazione della modella a Barù che non fa mai un passo in avanti decisivo nei confronti della principessa.

Il bollente bacio di tra Delia e Jessica

Come riporta Leggo: “In attesa della finale, i concorrenti della Casa più spiata d’Italia danno il via alle danze in veranda divertendosi insieme tra balli, canti e allegria. Mentre Sophie e Lulù sono intente a prepare da mangiare, Delia e Jessica iniziano a scatenarsi con pose sensuali e sguardi ammiccanti.”

“Finché non scatta il bacio, inaspettato e scherzoso, tra la principessa e la modella venezuelana. «Barù, se non baci Jessica stasera, allora la bacio io!» aveva dichiarato solo poco prima. Il vippone preferisce non raccogliere la provocazione e resta in piscina a godersi la scena mentre Delia riesce a strappare un bacio sulle labbra a Jessica, che simpaticamente sta al gioco. Anche senza Soleil, le temperature del Gf Vip continuano a essere bollenti.“

A quanto pare la gieffina ha preso a cuore la situazione tra Jessica e Barù che difficilmente sembra sbloccarsi ma c’è chi nel suo gesto ci vede una strategia per vincere il GF Vip 6.

