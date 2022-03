La food blogger più amata e seguita di sempre rivela il suo percorso che l’ha portata ad avere un enorme successo.

In occasione di un’intervista riportata da Today, Benedetta Rossi parla dei suoi traguardi, del suo successo come food blogger e del fatto che è diventata un cartone animato Superbenny. La cuoca svela il suo percorso e la passione per la cucina sin da piccola che si è trasformata nel suo successo.

Le dichiarazioni di Benedetta Rossi

Come riporta Today, Benedetta Rossi parla dell’esperienza di diventare un cartone animato: “È un traguardo incredibile, per me poi è il massimo non dover apparire in carne e ossa. Sono timida, ancora adesso ho il batticuore davanti alla telecamera“. La food blogger parla poi della sua passione per la cucina nata dall’infanzia: “A tre anni impastavo la pasta fresca e gli gnocchi con zia Giulietta. Le mani si impregnavano di farina e uova e mi emozionavo“. Poi svela: “Non ho mai fatto la biologa però il metodo scientifico lo applico nelle ricette preparo tutto prima, peso gli ingredienti, evito di errori“.

Benedetta poi parla del suo successo su Youtube: “Lavoravo nell’agriturismo della mia famiglia e postavo le ricette dei dolci che preparavo. Facevo tutto da sola, riprese e montaggio“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG