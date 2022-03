Il cantante spiega le ragioni per le quali non si è mai presentato al GF Vip a salutare Davide e perchè non lo farà neanche alla finale.

Kekko dei Modà, cugino si Davide Silvestri, si è mostrato una sola volta durante il percorso dell’attore al GF Vip ma solo in video. Il cantante non ha mai voluto comparire negli studi Mediaset e il motivo è del tutto personale. In un’intervista su Casa Chi, Kekko spiega i motivi per cui sarà assente anche alla finale del reality.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Kekko dei Modà

Come riporta Fan Page, Kekko dei Modà spiega perchè non sosterrà Davide Silvestri dallo studio per la finale: “Il primo motivo p legato a motivi personali, che mi hanno portato a rifiutare inviti in tv anche su altre reti. Non vado a cantare, poi vado al GFVip? Sarebbe stata una mancanza di rispetto”. Ma c’è di più. “Col senno di poi credo che potesse essere un’arma a doppio taglio per lui: avrei potuto portare i miei fan a votarlo, ma avrei potuto anche creare un’antipatia nei suoi confronti. C’è anche gente a cui non piaccio“.

Il cantante conclude che aspetterà il cugino in hotel e che lo sosterrà a distanza con tutto l’affetto possibile.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG