Una delle food blogger più famose sul web, Benedetta Rossi è la chef che si nasconde dietro “Fatto in casa da Benedetta”.

È iniziato tutto un po’ per gioco, Benedetta ha iniziato a condividere dall’angolo della sua cucina primi, secondi piatti e dolci fino ad arrivare ad avere un successo strabiliante. I suoi traguardi sono dovuti sicuramente alla sua bravura e professionalità, ma inutile negare che Benedetta ha sempre dimostrato di avere un cuore grande. Ma oltre questo, cosa fa Benedetta Rossi nella vita? Scopriamolo subito…

Chi è Benedetta Rossi e la sua carriera

Benedetta Rossi nasce a Porto San Giorgio, nelle Marche, nel 1972. Per poter continuare gli studi, inizia a lavorare come cameriera e aiuto-cuoca, dando anche una mano nell’agriturismo della sua famiglia, aperto negli anni ’90. Questa sua passione per la cucina viene, infatti, tramandata dai suoi genitori e dalla sua nonna. Benedetta Rossi, che conosciamo tutti grazie al suo blog “Fatto in casa da Benedetta”, è una donna semplice e alla mano, due requisiti che l’hanno aiutata a raggiungere il successo di oggi!

Ad oggi vive nel suo agriturismo in aperta campagna in compagnia di suo marito Marco, colui che l’ha aiutata sin da subito con il blog che l’ha resa nota al pubblico. Benedetta, grazie al numero alto di visualizzazioni e di seguaci, è riuscita a trasformare questa sua passione in un vero e proprio lavoro!

Oltre ad occuparsi dell’agriturismo, di cui non vuole pubblicamente parlare, spende gran parte del suo tempo a registrare video, ideare nuove ricette e collaborare con noti brand e aziende di un certo livello.

Nel 2018 una vera e propria svolta nella sua vita: dai social arriva direttamente sul canale 33 di Food Network Italia. Il programma che la vede protagonista, chiamato “Fatto in casa per voi”, si svolge direttamente all’interno della sua amata cucina.

Benedetta Rossi, le curiosità su di lei

-Ha un cane di nome Nuvola che possiamo vedere spesso sul suo profilo Instagram

-Ha pubblicato 3 libri di ricette con il nome del suo blog.

-Ha un orto da cui prende spesso i prodotti per poter ideare le sue ricette.

-Da ragazza portava, insieme ad un gruppo di amici, a passeggio il suo cavallo Urania. Proprio così ha conosciuto l’amore della sua vita!

-Ha avuto il piacere di lavorare con Ernst Knam.

Fonte foto: https://www.facebook.com/fattoincasadabenedetta/