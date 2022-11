La coppia Paola Turci e Francesca Pascale pensa in grande e sogna di poter ingrandire la propria famiglia. L’idea è quella di un bebè.

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate a Montalcino, in comune, questa estate. Un momento che è stato tanto chiacchierato e che ha visto molti aneddoti davvero romantici e teneri tra le due come la dedica che la cantante ha voluto fare alla sua neo moglie esibendosi in ‘Tu si’na cosa grande’. Tra loro le cose vanno ancora alla grande e le due starebbero pensando di allargare la famiglia…

Francesca Pascale e Paola Turci vogliono un figlio

Francesca Pascale Paola Turci

Secondo quanto si apprende dal settimanale Oggi, citato da diversi media, Francesca Pascale e Paola Turci starebbe pensando di allargale la famiglia. La coppia, infatti, starebbe riflettendo sulla possibilità di avere un “affido o un’adozione”.

Purtroppo in Italia per le coppie dello stesso sesso non è possibile l’adozione o l’affido di bambini o bambine. Nell’Unione europea è consentito in Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Slovenia che è stata l’ultima ad aggiungersi alla lista.

Insomma, l’Italia, in tal senso, è ancora indietro e le donne, quindi, potrebbero avere delle difficoltà. Spicca, in tal senso, anche la scelta di un altro noto artista, Tiziano Ferro che, anche di recente, ha parlato della sua decisione, quasi obbligatoria, di andare a vivere negli Stati Uniti per godersi la sua famiglia, dato che col compagno è diventato genitore di due bambini.

Di seguito un post Instagram della coppia proprio nel giorno delle nozze:

