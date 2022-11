Commenti e pareri anche spinosi da parte di Carolyn Smith su Selvaggia Lucarelli e l’esperienza a Ballando con le Stelle.

Tra i programmi di maggiore successo della tv italiana c’è sicuramente ‘Ballando con le Stelle’. La trasmissione condotta da Milly Carlucci vede ogni stagione i giudici votare le prestazioni dei concorrenti. Non sempre, però, chi vota la pensa allo stesso modo e anche di questo ha parlato a Tv, Sorrisi e Canzoni, Carolyn Smith che non ha risparmiato una piccola frecciata alla “collega” Selvaggia Lucarelli.

Le parole di Carolyn Smith anche su Selvaggia Lucarelli

Carolyn Smith

Parlando della trasmissione ed in generale di qualche piccola polemica tra giudici e concorrenti, Carolyn Smith ha detto: “I battibecchi mi dispiacciono perché ‘Ballando’ è un programma fatto bene, per famiglie, che unisce nonni, genitori e nipoti. Perciò cerco di dare voti giusti, giudicando soltanto l’esibizione e guardando la coppia che c’è in pista. Non vado a simpatie o antipatie. Conta l’empatia: valuto se il concorrente, oltre a fare i passi giusti, ci mette l’anima”.

A proposito di qualche discussione di troppo, ecco un parere sull’uscita di Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli: “Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un ‘compitino’. E una volta sono ‘sbottata’. Mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia. E mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici…È un po’ come se io correggessi a lei la grammatica italiana…Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”.

Sulla vicenda Montesano, invece: “Non conosco bene la vicenda storica della Decima Mas, ma sono certa che la Rai ha preso la decisione giusta. Se mi ha messo a disagio un concorrente con opinioni no vax? Io ho appena fatto la quarta dose insieme con il vaccino antinfluenzale, ma se devo giudicare una performance il mio cervello esclude automaticamente la persona e le sue opinioni. Montesano era tra i più dotati, molto agile per la sua età, ed espressivo”.

Di seguito un recente post Instagram della trasmissione con tutti i giudici:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG