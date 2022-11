Noemi si apre a Belve e spiega anche il momento nel quale ha deciso di dover dimagrire: il racconto è davvero particolare.

Protagonista nella puntata odierna di Belve che andrà in onda stasera, la cantante Noemi non si è risparmiata raccontandosi a 360°. Con grande sincerità, l’artista ha parlato di temi molto delicati e anche delle sue fragilità e del periodo in cui ha deciso di dimagrire dopo essersi sentita presa in giro per una foto/meme che la ritraeva accanto a Michelle Hunziker.

Noemi a Belve: il dimagrimento e non solo

Noemi

Il momento più difficile dell’intervista di Noemi è quello nel quale si è parlato di Sanremo 2018 quando, essendo in sovrappeso, venne presa in giro sui social con un meme che la ritraeva accanto a Michelle Hunziker in splendida forma. L’artista ha spiegato: “Mi sono sentita ferita, in quella foto per la prima volta ho visto la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa”.

Ma non solo. Noemi ha raccontato pure di altri problemi: “Soffrivo di derealizzazione, per anni ho visto come da un binocolo, mettevo distanza, ero un modo che la mia testa aveva per dirmi ‘guarda che sei un fantasma, non hai la tua vita in mano’”.

Infine, anche una domanda scomoda relativa all’addio del padre dal ruolo di manager: “Se penso che mio padre abbia sempre agito per il mio interesse o meno? Senza dubbio delle cose non sono andate bene, ma non volevo che lui si sentisse responsabile”.

Di seguito un post Instagram di una pagina di fan della cantante con uno scatto dell’anteprima dell’intervista:

Riproduzione riservata © 2022 - DG