Le rivelazioni di Clizia Incorvaia sul suo passato e i tradimenti subiti. La donna ha dovuto fare un importante percorso per superare tutto.

La sua vita, ora, è con Paolo Ciavarro e la sua famiglia, ma in passato Clizia Incorvaia ha dovuto fare i conti con delle situazioni molto spiacevoli legate alla precedente relazione. A raccontare diversi aspetti inediti del suo passato è stata la stessa ragazza, ospite a ‘Stories di donne al bivio’ con Monica Setta. Nel dettagli, la Incorvaia ha raccontato i tradimenti subiti, presumibilmente in riferimento all’ex marito, Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia e i tradimenti dall’ex

Come detto, la bella Incorvaia è intervenuta a ‘Storie di donne al bivio‘ con Monica Setta e ha avuto modo di parlare di quanto vissuto in passato: “Durante il matrimonio io non sono mai stata fedifraga mentre il mio ex marito si divertiva abbondantemente perché poi io purtroppo ho ricevuto tutte quante le notizie, le foto, le chat, da tutta Italia”, ha detto.

Successivamente ha sottolineato quanto per lei sia stato duro affrontare tutto: “Per me è stato tosto come donna rimettermi in gioco, infatti quando ho deciso di nuovo di aprire il mio cuore ho fatto molta fatica, ho fatto anni di psicanalisi anche per fidarmi nuovamente di un uomo perché hai sempre quello spettro del tradimento”.

La situazione vissuta ha messo tante ombre nella vita della bella Clizia: “Il fatto che non ti senti adeguata, hai paura di essere abbandonata e tradita e che quella persona possa scegliere qualcun altro al tuo posto”. E ancora: “Pensi dove hai sbagliato. Quando vieni tradita ti senti sbagliata, non ti senti adeguata. Ha incrinato anche la mia sessualità, la mia femminilità”.

La nuova vita e il matrimonio con Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Per fortuna, il passato è stato superato e Clizia si è innamorata di Paolo Ciavarro con cui a luglio si sposerà. La coppia ha deciso di anticipare le nozze, inizialmente previste più avanti, anche per sfruttare il momento di salute positiva di Eleonora Giorgi, madre dello sposo: “Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze”, aveva raccontato proprio la Incorvaia.