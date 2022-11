Fedez ha stravolto il suo look scatenando i commenti del web: compreso quello della madre Tatiana. Ecco come si è mostrato.

“Siccome sono in crisi di mezza età, oggi faccio un cambio di look pazzerello”, aveva scritto Fedez nelle sue Instagram story anticipando ciò che stava per succedere sulla sua testa. E, a distanza di qualche ora, il rapper è tornato attivo sui social per mostrare la reazione della moglie Chiara Ferragni davanti alla sua nuova immagine. “Che carino”, ha esclamato lei, mentre il rapper replicava: “Non sono un furetto!”.

Fedez, nuovo look: il commento della madre

Non è mancata poi la foto di rito sul profilo Instagram di Fedez che, con i capelli più corti e biondi, ha scritto: “Ora somiglio di più ai miei figli”.

I piccoli Leone e Vittoria, infatti, hanno una chioma bionda che riprende lo stesso colore di quella della madre Chiara, mentre Fedez è l’unico della famiglia con i capelli e gli occhi scuri.

Alla foto condivisa dal rapper sui social, sono state tante le reazioni, ma quella che è balzata subito agli occhi degli utenti è stata quella della madre, Anna Maria Berrinzaghi, detta Tatiana.

“Assomigli di più al tuo papà”, ha commentato lei tenera, raccogliendo immediatamente i consensi di molti utenti del web.

