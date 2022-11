Addio all’ultimo attore del cast di Via col vento rimasto ancora in vita: l’annuncio è stato dato dalla moglie nelle ultime ore.

Mickey Kuhn era l’ultimo interprete di Via col vento rimasto ancora in vita. Nella giornata di domenica 20 novembre, all’età di 90 anni, l’interprete del personaggio di Beau Wilkes è venuto a mancare e la notizia è stata data dalla moglie, Barbara Kuhn, a The Hollywood Reporter. Prima di lui, si era spenta nel 2020 Olivia de Havilland, altra grande interprete del kolossal del 1939 diretto da Victor Fleming e basato sul romanzo di Margaret Mitchell.

Mickey Kuhn, chi era l’attore

Classe 1932, Mickey Kuhn Ha iniziato la sua carriera come attore da piccolo. Divenuto celebre durante l’età d’oro di Hollywood, è noto per aver interpretato Beau Wilkes in Via col vento.

Tra i ruoli di maggiore prestigio interpretati da Kuhn ci sono anche quelli recitati in pellicole come Juarez, A Tree Grows in Brooklyn, Red River e Broken Arrow.

Ha lasciato il cinema dopo essere apparso nello show Alfred Hitchcock Presents e si è dedicato al lavoro in aeroporto fino al pensionamento.

Nel 1985 ha sposato Barbara Kuhn da cui ha avuto due figli, Mick e Patricia.

Happy 90th Birthday to Mickey Kuhn. Kuhn played little Beau, son to Ashley (Leslie Howard) and Melanie Wilkes, in Gone with the Wind (1939).

Kuhn later appeared in such classics as Red River (1948) and A Streetcar Named Desire (1951). #GWTW #BOTD pic.twitter.com/hICyhwcYeq — Leslie Howard (@LeslieHoward93) September 21, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG