Da qualche settimana si parla di un riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due hanno sempre preferito non commentare il gossip, ma uno degli ultimi video pubblicati dalla conduttrice su Instagram lascia intendere che tra loro sia tornato il sereno. Mostrandosi sui social insieme alla storica amica Serena Autieri, infatti, la Hunziker si è lasciata scappare qualche dichiarazione (inequivocabile) sul marito.

Le due amiche erano finite alcuni giorni fa al centro della cronaca rosa per una presunta lite avvenuta proprio a causa di Trussardi. Secondo il gossip, infatti, la Autieri non avrebbe visto di buon occhio il riavvicinamento di Michelle al marito.

“Tu mi fai litigare con Tomaso, tutta colpa tua! Hanno ragione i giornali, smettila di mettere zizzania”, ha scherzato la conduttrice mostrandosi sul divano insieme all’amica Serena.

“Ma io lo amo Tomaso!”, ha replicato sorridente la Autieri, a casa dell’amica insieme al marito Enrico Griselli.

“Che bello che stiamo insieme finalmente! – ha aggiunto poi l’attrice, mentre Michelle si è ribellata contro il gossip sulla loro presunta lite – . Ma continuano a scrivere eh?!”.

