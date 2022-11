Il rapporto fraterno tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è realmente in crisi? Le due amiche rompono il silenzio e raccontano tutta la verità.

Solo alcuni giorni fa si parlava di un rapporto incrinato tra Michelle Hunziker e Serena Autieri. Le due donne dello spettacolo, che hanno spesso trascorso le vacanze insieme deliziando il popolo della rete con scatti divertenti, non si facevano vedere insieme da tempo. Il settimanale Oggi aveva parlato di “maretta” tra le due a causa del riavvicinamento tra la Hunziker e Tomaso Trussardi. La verità, però, sembra essere ben diversa da quella spifferata dal rotocalco di cronaca rosa.

Michelle Hunziker e Serena Autieri rompono il silenzio

“Le marette tra le amiche vere non esistono, perché l’amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere – ha commentato Michelle Hunziker – . Quando una persona ha un’amicizia bella come la nostra, beh no no no!”.

“Esistono però donne molto impegnate sempre in giro per lavoro e che quindi si vedono poco poco, ma da lì ad avere una maretta… No! Sono contenta che sia una fake news”, ha concluso, smentendo categoricamente il gossip.

A confermare quanto detto dalla Hunziker, poi, ci ha pensato la Autieri. “Io e mia sorella che abbiamo litigato? Ma siete pazzi! È solo che non riusciamo a vederci siamo un po’ prese dal lavoro, la famiglia, lo stare in giro. Mich mi manchi”, ha fatto sapere l’attrice.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG