Non c’è pace per Ludovica Valli che, incinta del secondo figlio, si è concessa una vacanza a Dubai: gli hater l’hanno presa di mira per il bikini scelto.

Ludovica Valli in vacanza a Dubai insieme alla figlia e al compagno: per lei un po’ di relax prima di affrontare la nascita del secondo figlio. Ma se l’influencer si è concessa alcuni giorni di riposo, gli hater no: così, dopo aver notato le rotondità della ex tronista di Uomini e Donne e il bikini scelto per stare in piscina, le critiche non si sono fatte attendere. C’è chi la accusa di aver modificato la foto, chi la redarguisce per il costume succinto e chi si arroga il diritto di sentenziare sulla sua nuova forma fisica.

Ludovica Valli e le nuove critiche degli hater

“Uno dei pochi costumi che ancora mi entra – ha scritto Ludovica Valli a corredo del post che la ritrae a Dubai, in piscina, e con un bikini nero – . Se non mi vedrete con altro, sapete il perché”.

L’influencer ha ironizzato, dunque, sul pancione alla 27esima settimana e sulle nuove rotondità. Ma gli hater hanno voluto bersagliarla anche in questa occasione, così le critiche e gli insulti non si sono fatti attendere.

“Ma che pancia grossa!”, “Sembri un ciambellone”, “Sei una balena”, ha scritto qualcuno, “Ma perché questo costume ti entra?”, “Facevi prima a metterti nuda”, ha voluto far sapere qualcun altro, “Ludovica sei così bella al naturale perché rovinare le foto con Photoshop”, “Che brutte foto”, si legge ancora tra i commenti.

La Valli, tuttavia, ha preferito ignorare le critiche e continuare a godersi la sua vacanza al caldo di Dubai.

