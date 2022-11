Morgan scrive una lettera al comico Maurizio Crozza chiedendogli perchè sono sparite le tracce della loro collaborazione in tv.

È una lettera lunga, ironica e tagliente quella che Morgan – in arte Marco Castoldi – ha indirizzato a Maurizio Crozza tramite il suo profilo Instagram. Come emerge dalle parole dell’artista, la missiva è stata scritta in seguito ad un dato di cui ha preso atto: ogni collaborazione avvenuta tra il cantautore e il comico genovese è stata completamente cancellata. Morgan, infatti, è stato spesso ospite di Crozza nelle sue trasmissioni satiriche ma, ad oggi, non vi è alcuna traccia di ciò. Come mai?

La lettera di Morgan a Maurizio Crozza

Riportando alcuni passaggi ritrovati in rete, Morgan ha notato come non si faccia mai alcun riferimento alla sua presenza nelle trasmissioni tv del comico.

“[…]Sei identico a quando lavoravamo insieme, cioè nel 2008, ti ricordi? Dovresti ricordarti, abbiamo fatto tante puntate del tuo show, mi invitavi sempre e volevi sempre cantare con me i pezzi di protesta di Luigi Tenco, poi facevamo anche tante altre cose – ha scritto Morgan – . Io mi ricordo benissimo ad esempio una versione divertente di “Don’t let the sun” dove tu imitavi Elton John e io George Michael, ma fondamentalmente io ero un po’ un pretesto perché tu volevi cantare quei pezzi strani di Tenco che solo con me potevi fare […]”.

Ad oggi, però, pare non vi siano più testimonianze di quei momenti. “Però non c’è traccia alcuna di quello che hai fatto con me, sul web, sui canali ufficiali della rete LA7, sui tuoi canali, nulla, addirittura nelle informazioni relative ai tuoi programmi da nessuna parte c’è scritto che io c’ero, e mi sembra assurdo, ero ospite fisso! – ha notato l’artista – . Non si trova nulla, eppure tu hai pubblicato tutto, c’è tutto quello che hai fatto, ed è tantissimo, caspita incredibile, praticamente tu sei sempre in televisione, ci saranno migliaia di puntate dei tuoi programmi, tutto, tranne le cose fatte con me”.

Morgan, quindi, pretende di conoscere le motivazioni di tale sparizione. “Ma perché? Mi odi? Ma soprattutto poi perché cancellare ovunque anche le informazioni, come se fossimo in un film di fantascienza in cui ti cambiano il passato – ha concluso – . Se provate ad andare su Wikipedia vedrete che io non sono mai esistito nell’edizione del 2008, non si fa nemmeno cenno. Volevo sapere se io mi sono inventato tutto o se nella realtà è successo veramente. La trovo una cosa molto strana, decisamente poco professionale e soprattutto un po’ inquietante, qualunque sia la verità, perché se non è successo, allora chiedo di ricoverarmi subito in clinica psichiatrica, se invece è successo allora mi fai un po’ paura tu”.

La speranza di Morgan è che Maurizio Crozza possa dargli una risposta.

Riproduzione riservata © 2022 - DG