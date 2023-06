Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Maurizio Crozza: dai fischi a Sanremo al matrimonio con la collega Carla Signoris.

Maurizio Crozza è un famoso comico italiano apprezzato da numerosi spettatori per il suo programma di satira politica Fratelli di Crozza. Ha partecipato con un suo sketch anche al Festival di Sanremo dove però non tutto il pubblico ha apprezzato le sue battute. È sposato con una collega e ha due due figli. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’imitatore e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Maurizio Crozza

La biografia e la carriera di Maurizio Crozza

Nato a Genova il 5 dicembre 1959 è il primo di quattro fratelli. Si diploma all scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova e inizia la sua carriera nel mondo della recitazione attraverso il teatro. Fonda il gruppo cabarettista Broncoviz insieme a Ugo Dighero, Marcello Cesena, Mauro Pirovano e Carla Signoris.

L’esordio televisivo arriva con i primi anni ’90 e con programmi satirici come Avanzi, Tunnel e Hollywood Party. La popolarità arriva però con la partecipazione, dal 1996 al 2000, a Mai dire gol di Mediaset. Nel 2006 inizia la sua avventura su La7 come show man in Crozza Italia di cui è anche autore. Nel 2013 firma un contratto esclusivo con La7 di tre anni e ritorna con il programma satirico Crozza nel paese delle meraviglie (già mandato in onda nel 2012). Sempre sulla stessa rete televisiva cura la copertina di Di martedì dal 2014 al 2017, anno in cui lascia La7 per approdare sul Nove. Proprio nel 2017 inizia il suo famoso programma Fratelli di Crozza ancora oggi in onda.

La sua carriera non si limita alla televisione, l’esordio cinematografico risale al 1992 con L’angelo con la pistola, l’anno successivo recita nel film Rai Ci sarà un giorno (il giovane Pertini) e nel 1995 è co-protagonista nel film Peggio di così si muore. L’ultimo film a cui lavora è Tutti gli uomini del deficiente del 1999, dopo di che si dedica completamente alla produzione televisiva.

La vita privata di Maurizio Crozza

Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio Crozza è sposato dal 1992 con l’attrice Carla Signoris. La coppia ha avuto due figli: Giovanni e Pietro. Giovanni è laureto il Filosofia ma ha deciso di intraprendere la carriera dell’attore, Pietro invece è laureato in Fisica e durante un’intervista la mamma ha rivelato di come il suo sogno sia quello di diventare regista.

Sul suo matrimonio e sulla sua relazione con Carla, Maurizio Crozza ha raccontato a Vanity Fair: “Ci siamo conosciuti al liceo, appena l’ho vista mi sono detto: ‘Mamma mia che antipatica questa’. Poi, a 23 anni, il primo bacio: recitavamo tutti e due il teatro ‘serio’ in tournée con Lina Volonghi e Ferruccio De Ceresa. Poi una pausa per i rispettivi fidanzati storici. Ci siamo ripresi nell’88, ci siamo sposati nel 1992″.

Nonostante la prima impressione, oggi definisce sua moglie è la persona più simpatica del mondo.

Il comico ha un profilo Facebook e uno Instagram sui quali pubblica i suoi famosi sketch.

Chi è la moglie di Maurizio Crozza, Carla Signoris

Nata nel 1958, Carla comincia a studiare recitazione e si diploma al Teatro Stabile di Genova. Nel mentre studia Architettura, ma la sua passione è la recitazione, e soprattutto, la comicità.

Così costruirà la sua carriera passo dopo passo, finché arriverà ad essere candidata nel 2015 al Nastro d’argento per la migliore attrice non protagonista in Le leggi del desiderio. Riceverà poi anche un’altra candidatura ai David di Donatello, sempre per la categoria miglior attrice non protagonista nel film Ex.

Dove vive Maurizio Crozza con sua moglie? I due, ovviamente, vivono a Genova, città a cui sono legatissimi.

6 curiosità su Maurizio Crozza

– Durante un suo intervento al Festival di Sanremo avrebbe messo in imbarazzo Maria De Filippi definendola un’amante del vintage: per questo avrebbe sposato Maurizio Costanzo.

– Sempre al Festival di Sanremo è stato criticato per delle battute che avrebbe copiato. In una lettera al Corriere – successiva alla pioggia di critiche nei suoi confronti – Crozza dichiarerà: “Lo confesso: è tutto vero. Sono trent’anni che io lavoro copiando dalla rete. Anche quando la rete non esisteva, io la copiavo. A scuola ho sempre copiato da Twitter. Anche questo comunicato non è mio: l’ho appena trovato su Twitter.”

– Suo padre avrebbe voluto che diventasse un calciatore: “Dagli 8 ai 15 anni ho giocato nella Samp, al pomeriggio mi toccava il calcio, alla sera ginnastica artistica, la domenica mi allenavo per i 1.500 metri. Avevo sempre la bronchite“, raccontò in un’intervista riportata da Cinquantamila.it.

– Nonostante la sua imitazione di Silvio Berlusconi sia stata fischiata al Festival di Sanremo, sembra che l’ex Presidente del Consiglio lo abbia addirittura chiamato per complimentarsi.

– Quanto guadagna Maurizio Crozza? Non si sa con precisione quanto sia il suo patrimonio, ma a La7 pare sia arrivato ad avere un cachet di quasi 350 mila euro a puntata, più o meno 6 milioni di euro l’anno. Inoltre per l’edizione di Sanremo 2013 sembra che il suo cachet fosse di circa 400.000 euro. Mica male…

– Dal 2001 al 2004 è stato il comico di punta dei programmi condotti da Simona Ventura Quelli che… il calcio e La grande notte del lunedì sera.

