Silvia Toffanin non dimentica (e non perdona): l’ultima frecciata avvelenata contro Pamela Prati direttamente dagli studi di Verissimo.

Ai tempi in cui esplose il caso Mark Caltagirone, Silvia Toffanin fu una delle conduttrici che ospitarono Pamela Prati. Nel corso di quell’intervista, la showgirl del Bagaglino abbandonò gli studi lasciando attonita e perplessa la padrona di casa. A distanza di anni, si è tornati a parlare della Prati e del caso Caltagirone e, in occasione della partecipazione di Orietta Berti a Verissimo, la Toffanin ha voluto sottolineare il suo pensiero a riguardo.

Silvia Toffanin, che frecciata contro Pamela Prati!

“Orietta dimmi tutto di Pamela Prati, ti voglio schietta come tu sai essere”, ha domandato la Toffanin alla sua ospite, e la replica non si è fatta attendere.

“Pamela ha raccontato tutto la sua storia. Io le ho detto che con il cuore posso esserle vicino, ma con la mente no. Perché la sua è una storia così inverosimile che io non ci posso credere – ha ribadito la cantante e opinionista del Gf Vip – . Però forse è un’idea che mi sono fatta io può essere”.

Silvia Toffanin, quindi, non si è fatta scappare l’occasione di dire la sua. “No tranquilla, ma nemmeno io ci credo Orietta! Ma chi ci crede? – ha commentato la conduttrice – .Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno… lo scopriremo solo vivendo. Come dici tu il pubblico non è mica scemo”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG