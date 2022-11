Cosa pensano le Orsoline della Sacra Famiglia dopo l’intervista rilasciata da (ex suor) Cristina Scuccia a Verissimo? È gelo.

La scelta di Cristina Scuccia, nota ai telespettatori come Suor Cristina, è stata una delle notizie più ricercate in rete. L’addio al velo e l’abbandono dei voti hanno fatto molto chiacchierare, così come la trasformazione della cantante. Il trucco pronunciato, il piercing al naso, la nuova vita in Spagna e la ricerca di un amore ben diverso da quello di Gesù, sono stati argomenti di discussione. Ma come hanno reagito le suore Orsoline della Sacra Famiglia alla nuova vita di Cristina?

Le suore Orsoline della Sacra Famiglia gelano Cristina Scuccia

Fanpage ha provato a raggiungere la congregazione di cui la ex suora ha fatto parte fino al momento dell’addio ai voti.

Erano state proprio le suore Orsoline della Sacra Famiglia a fare scudo intorno a Cristina Scuccia al momento della sua vittoria a The Voice, quando media e giornali non facevano altro che cercarla.

La scelta della cantante di svestire il velo e intraprendere la vita laica, però, sembra non essere stata accolta di buon grado dalle altre consorelle.

“Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire – hanno commentato – . Non c’è proprio niente di cui parlare“. Gelo, dunque, tra le suore Orsoline e la Scuccia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG