Antonino Spinalbese spera di saltare la diretta di oggi, 21 novembre, del Gf Vip e si lascia andare ad una dichiarazione che ha fatto insorgere la rete.

La situazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sta facendo più complicata del previsto. Dopo la notte di passione trascorsa insieme, l’ex di Belén Rodriguez sembra voler fare un passo indietro nei rapporti con la venezuelana. Forse perché poco interessato o forse perché preoccupato di finire al centro dell’attenzione delle telecamere del Gf Vip, soprattutto in vista della diretta in prima serata prevista per oggi. Così, in attesa del collegamento con Alfonso Signorini, Spinalbese si è lasciato scappare una frase che ha fatto mormorare il web.

Antonino Spinalbese, la frase che non è piaciuta al web

In un momento di confidenza con Giaele De Donà, Antonino ha ammesso di essere in difficoltà in vista dell’appuntamento su Canale 5.

La sua storia con Oriana finirà – quasi sicuramente – al centro del dibattito e le domande di Alfonso Signorini saranno inevitabili.

Lui, però, vorrebbe dribblare sulla questione e uno dei modi per poterlo fare sarebbe proprio quello di risultare positivo al tampone anti-Covid.

“Domani credo di prendermi una scusa per…Voglio risultare positivo al tampone. Mi eviterei un grandissimo problema perché io vado nel panico nel dire le cose”, ha detto Spinalbese, mentre Giaele replicava: “Non dire questa roba!”.

Il web non ha affatto apprezzato l’uscita di Antonino e molti lo hanno accusato di essere poco uomo, incapace di prendersi le proprie responsabilità.

Oriana che esce in cortiletto e vede Giaele e Antonino nascosti a fumare insieme all'angoletto + Antonino che dice “voglio tipo risultare positivo al tampone” per non fare la puntata.



VI PREGO, LUI STA INIZIANDO A CAGARSI SOTTO SERIAMENTE 💀#gfvip pic.twitter.com/O44TTLwnxv — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 20, 2022

