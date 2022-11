Nella notte è scoppiata la passione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: tra i due concorrenti del Gf Vip movimenti sospetti sotto le coperte.

Dall’ingresso di Oriana Marzoli nella casa del Gf Vip, Antonino Spinalbese non ha nascosto l’attrazione nei suoi confronti. In un momento di confidenza con Edoardo Tavassi, l’ex di Belén aveva ammesso di essere particolarmente colpito dalla nuova arrivata, dal suo carattere e dal fatto che sia molto somigliante alla sorella della sua ex. Nella notte, lontano da occhi indiscreti, ma sotto l’obiettivo delle telecamere di Canale 5, pare che Antonino e Oriana non siano riusciti a placare gli istinti.

Antonino e Oriana, passione sotto le coperte

Nel video che sta facendo il giro del web e che ha disintegrato il sogno che Spinalbese potesse correre da Ginevra Lamborghini dopo il Gf Vip, si vedono l’hairstylist e Oriana lasciarsi andare a movimenti convulsi.

Non si sa cosa sia potuto realmente accadere sotto le coperte perché la coppia ha deciso di non mostrare nulla, ma si intuisce dai rumori che tra loro ci siano stati dei baci appassionati.

Il popolo del web è pronto a scommettere che tra Antonino e Oriana sia successo molto di più, ma di questo non si può avere certezza almeno fino a quando i diretti interessati non decideranno di esprimersi a riguardo.

Sulla passione tra Spinalbese e la Marzoli proverà sicuramente ad indagare Alfonso Signorini nel corso della diretta con il Gf Vip di oggi, 17 novembre.

buongiorno con la bombata orialbese pic.twitter.com/EqRBhZOvgh — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_targaryen) November 17, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG