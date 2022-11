Ospite di Belve, J-Ax è tornato a parlare della rottura con Fedez e di come la loro amicizia sia ripartita negli ultimi mesi.

Fino a poco tempo fa sembrava impossibile che J-Ax e Fedez potessero tornare ad essere amici come ai tempi di “Vorrei ma non posto”. Al culmine del loro successo e dopo il concerto allo Stadio di San Siro, i due rapper avevano interrotto ogni rapporto. Francesca Fagnani ha indagato su quanto successo poco prima dell’evento a Milano e Alessandro Aleotti ha raccontato la sua verità.

J-Ax, la rottura e la riappacificazione con Fedez

È vero che J-Ax ha mentito a Fedez negando l’uscita dalla loro società poco prima dell’esibizione a San Siro? Su questo la conduttrice di Belve ha tentato di far luce, ottenendo una versione dei fatti diversa da quella raccontata dal marito di Chiara Ferragni.

“Nella mia versione, ho risposto sinceramente a Fedez. Lui dice, nella sua versione, che ho detto una bugia. Sento di essere stato corretto con lui – ha spiegato J-Ax – . In più, quello che ho detto a Fedez e che ripeto qui, è che in quel momento mi è stato diagnosticato – e anche a lui – un esaurimento nervoso. Non eravamo in perfetta forma”.

Ad oggi, dopo anni di silenzio, i rapporti tra i due rapper sono stati ricuciti. “Ovviamente non ci sentiamo tutti i giorni, però mi sento di dire che la nostra amicizia è ripartita”, ha sottolineato l’artista, che non ha esitato a svelare quale sia il più grande difetto di Fedez: “Tutto quello che lui fa di bene, lo fa perché gli viene dal cuore […]E cattivissimo lo è quando pensa che qualcuno gli abbia fatto del male veramente”.

“[…] Se è vendicativo? È cattivo. Ci sono cose che tu non augureresti mai, ma nei momento di rabbia lui le augura – ha aggiunto J-Ax – . Anzi, le augurava, perché secondo me adesso è anche cambiato. Io dimentico sempre quanto era giovane lui in quegli anni lì”.

