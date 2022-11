Non c’è aria di pace tra Elettra e Ginevra Lamborghini: l’ultimo messaggio della cantante per le sorelle gemelle ne è la prova.

Si sperava che dopo la partecipazione di Ginevra Lamborghini al Gf Vip, tra lei e la sorella minore Elettra potesse scattare la pace. Invece, pare che l’astio tra le due continui e le ultime dichiarazioni social della cantante di “Pem Pem” ne sono la prova. In occasione del compleanno delle gemelle Flaminia e Lucrezia, Elettra ha dedicato loro una Instagram story che è sembrata una chiara frecciata alla sorella Ginevra.

Elettra Lamborghini, il post social

“A 4 anni, quando ho appreso che sareste nate, io non ero per niente contenta… – ha iniziato a scrivere la Lamborghini allegando gli scatti dell’infanzia con le gemelle – .Abbiamo fatto i peggio giochi, non mi spiego come io abbia ancora le ginocchia intatte dopo tutti questi anni di ‘cavallino’. Se ripenso, anche crescendo, a tutte le pazzie che abbiamo fatto…”.

“Siete così belle fuori ma soprattutto dentro – ha continuato Elettra, spendendo parole piene di amore per le sorelle Flaminia e Lucrezia – .E un po’ di questo mi sento responsabile perché mi avete sempre ascoltata”.

“Siete le sorelle che vorrei che un giorno un mio eventuale figlio diventasse – ha concluso, lanciando una sonora stoccata a Ginevra – .Intelligenti, sensibili, dolci e con valori…e leali”.

“Ci sarò sempre per voi, sapete che siete prime nella mia lista…Per sempre le mie bambole”, ha continuato Elettra Lamborghini mostrando uno scatto recente insieme alle gemelle.

