C’è aria di pace tra Ginevra ed Elettra Lamborghini? Pare proprio che le due sorelle non abbiano alcuna intenzione di riavvicinarsi.

Ginevra Lamboghini ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip sperando di poter lanciare, attraverso le telecamere di Canale 5, un appello alla sorella Elettra che da anni non le rivolge la parola. In realtà, l’intento della ex inquilina di Cinecittà non è andato a buon fine, anzi. La cantante ha sottolineato la volontà di non voler in alcun modo prestarsi “al circo” televisivo, intendendo rimanere ben lontana dalla sorella maggiore.

Ginevra tende una mano verso Elettra, ma trova il silenzio

Uscita per squalifica dalla casa del Gf Vip, Ginevra Lamborghini aveva lasciato intendere che ci fosse la possibilità di un riavvicinamento con la sorella.

“Non è detto tutto, diciamo che c’è un punto di inizio. Ho una sensazione, un sentore che le cose andranno nel verso giusto presto. Piano, piano, però sono già felice così”, aveva spiegato ad Alfonso Signorini la ex del Gf Vip.

Ma, proprio il settimanale Chi, ha fatto sapere che il gelo tra le sorelle Lamborghini prosegue. Nonostante Ginevra abbia cercato la pace, Elettra avrebbe risposto con il silenzio.

“Novità tra Ginevra ed Elettra. Nessuna pace tra le due Lamborghini – si legge sul rotocalco – . Se qualcuno aveva ipotizzato un riavvicinamento tra Elettra e Ginevra Lamborghini ha fatto male i propri conti. Le due sorelle restano molto distanti, nonostante l’ex vippona abbia provato nuovamente ad avvicinarsi alla sorella Elettra. Ma alla proposta di pace Ginevra ha trovato come risposta il silenzio”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG