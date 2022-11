Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra verso la pace? Una proposta interessante è partita dalla più piccola delle due…

Ben oltre semplici scaramucce tra sorelle. Le problematiche tra Ginevra Lamborghini ed Elettra, messe in luce anche di recente con la partecipazione della prima al GF Vip, sembrano decisamente gravi e difficile da superare. Eppure, una possibile svolta sarebbe arrivata in queste ore con una “proposta” di pace davvero curiosa.

Ginevra Lamborghini cerca la pace con Elettra?

Ginevra Lamborghini

Come diventato ben noto al grande pubblico, il rapporto teso tra Ginevra ed Elettra Lamborghini ha radici profonde e, almeno stando alle ultime dichiarazioni arrivate all’inizio dell’esperienza della più grande al GF Vip di quest’anno, decisamente difficili d superare.

Eppure, una possibile apertura è arrivata proprio dalla gieffina con una “proposta” molto curiosa. La ragazza, che ha voluto seguire in qualche modo le orme della sorella minore nel mondo della musica, ha parlato, come riporta Today, in occasione della prima del film dedicato al nonno Ferruccio.

“Spero di fare un duetto con mia sorella, ma prima dobbiamo sistemare un po’ di cose”, ha detto Ginevra lanciando un segnale di pace. “Ci vorrebbe il pezzo giusto perché interpretiamo due generi diversi. Io vado verso un pop carico ballabile, ha presente la mia Amami davvero? Siamo due Lamborghini. Lei è una Miura, la macchina che ha colpito tutti, la più bella del mondo con le sue linee sinuose e le ciglia lunghe; mentre io sono una Countach che è più spigolosa, tagliente, sportiva. Io mi sento così, con questa lingua pungente”.

Che cosa ne penserà Elettra di questo tentativi di pace? Ad ogni modo sarebbe davvero interessante scoprire che tipo di lavoro uscirebbe dall’unione di questi due “peperini” in un unico pezzo musicale…

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Ginevra dallo studio del GF Vip:

