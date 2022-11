Arrivano le prime effusioni pubbliche tra Diletta Leotta e Loris Karius. Spunta la foto del “primo bacio” che diventa subito virale.

Dalle indiscrezioni, alle foto rubate fino alla festa di Halloween. Adesso, tra Diletta Leotta e Loris Karius non sembrano esserci più dubbi riguardo ad una relazione o, per lo meno, ad un flirt. Infatti, Chi ha reso note le foto con il “primo bacio” tra i due…

Diletta Leotta e Karius: la foto del primo bacio

Diletta Leotta

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la storia tra Diletta Leotta e Loris Karius sarebbe seria e adesso ci sono anche tutte le “prove del caso”.

Da quanto si apprende, a differenza di quanto accaduto con Giacomo Cavalli, questa volta la Leotta non ha avuto paura di uscire allo scoperto e per questa ragione non si tratterebbe solo di un flirt di passaggio quello col portiere.

I due si sarebbero conosciuti a Londra un mese fa, ad una cena con amici comuni. Qualche giorno dopo lui era già in Italia a trovarla. In queste ore, Chi ha pubblicato le foto risalenti alla scorsa domenica, quando Karius, dopo la partita fra Tottenham e Newcastle, è tornato dalla Leotta con un volo privato. La coppia si è poi accorta, a fine serata, dei fotografi e quasi sembra scherzare con loro.

Tra gli scatti, anche le dolci effusioni e quello che sembra essere a tutti gli effetti il “primo bacio”. Almeno il primo documentato.

Di seguito il post Instagram di Chi Magazine con lo scatto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG