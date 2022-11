Nuove conferme su uno dei flirt più chiacchierati dell’ultimo periodo, quello tra Diletta Leotta e il portiere Loris Karius…

Dopo le foto in quel di Milano, arrivano anche quelle in terra inglese. Sembra procedere spedita la relazione, fin qui tenuta ufficiosa, tra Diletta Leotta e Loris Karius. La bella presentatrice e volto DAZN e il calciatore stanno continuando a vedersi e lo hanno fatto anche per la festa di Halloween.

Diletta Leotta e Loris Karius insieme ad Halloween

Diletta Leotta

Sembrano trovare sempre più conferme le indiscrezioni sulla relazione tra Diletta Leotta e Loris Karius.

Dopo i primi rumors lanciati inizialmente da Gente, e successivamente confermati da Chi Magazine con tanto di immagini, ecco nuove foto. Questa volta direttamente da Londra, dove i due avrebbero trascorso le vacanze di Halloween insieme.

Il volto DAZN ha condiviso su Instagram alcune immagini della sua serata a tema Halloween festeggiata nella città inglese. Ovviamente, la donna non si è mostrata ufficialmente con l’attuale portiere del Newcastle, ma solo in compagnia di qualche amica. Eppure, su Twitter, circolano le foto della conduttrice proprio col giocatore. I due risultano essere molto vicini nello stesso locale, qualcuno sottolinea anche degli atteggiamenti intimi.

Insomma, pare essere l’ulteriore conferma della love story in atto. Staremo a vedere se si tratta solo di un fuoco di paglia o se i due continueranno.

Di seguito il post Twitter di un utente con la “prova” della love story tra la presentatrice DAZN e il portiere:

Riproduzione riservata © 2022 - DG