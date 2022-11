Giulia De Lellis ha preso parte all’ultima puntata di STEP, Stasera tutto è possibile, ma è stata “vittima” di una battuta infelice…

Dopo aver creato grande attesa per un annuncio nelle scorse ore, Giula De Lellis aveva comunicato la sua presenza nell’ultima puntata di STEP, Stasera tutto è possibile, programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. La giovane modella ha riso e scherzato insieme a tutti gli altri protagonisti ma, allo stesso tempo, è stata “messa in mezzo” dal comico Vincenzo De Lucia che, travestito da Mara Venier, ha fatto alcune battute, un pizzico infelici, ai suoi danni…

Giulia De Lellis e la battuta sulle corna

Giulia De Lellis

Tutto parte dalla premessa di una recente intervista di Andrea Damante, ex compagno di Giulia De Lellis. Il ragazzo, ex volto di Uomini e Donne, aveva raccontato: “Se ho tradito Giulia solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte… Come l’ha scoperto? Ho lasciato whatsapp attaccato al computer. Ad un certo punto mi ha spaccato tutta la casa, è successo un bordello”.

In tal senso, Vincenzo De Lucia, vestito da Mara Venier, ha ironizzato facendo il doppio riferimento al passato amoroso della ragazza e al suo outfit da diavoletta: “C’è anche Giulia, diavoletto con le corna, per non perdere l’abitudine…”.

Una battuta che non è piaciuta evidentemente alla De Lellis che ha reagito: “No dai, corna da diavoletto. Ora basta…”. Una reazione che ha provocato anche un sorriso imbarazzato del conduttore Stefano De Martino che, a sua volta, sebbene mostrasse in volto un bel sorriso, pareva decisamente in imbarazzo per l’uscita appena fatta dal comico in studio.

Di seguito il post Instagram del noto account @lagiornatadeivip con il video dell’accaduto dove è possibile vedere i volti “tesi” dei vari protagonisti:

