Un messaggio innamorato di Giorgia Soleri per il suo fidanzato Damiano David ha raccolto una valanga di like e commenti dai fan…

Solamente pochi giorni fa una serie di sue constatazioni sui costi della sanità italiana aveva raccolto molti consensi e aveva fatto parlare. Oggi, Giorgia Soleri continua a farsi sentire dai suoi fan ma con argomenti decisamente diversi. E’ dolcissima, infatti, la dedica social al suo Damiano David, frontman dei Maneskin, che non si trova con lei…

Giorgia Soleri, la dedica social a Damiano

Giorgia Soleri

Si sa, la musica molte volte trasmette emozioni e ci permette di immergerci in un mondo totalmente distante da quello reale. Alle volte, però, consente anche di imedesimarsi in certe situazioni. Questo è più o meno quello che Giorgia Soleri ha voluto trasmettere col suo ultimo post social nel quale, attraverso alcune strofe della canzone ‘I miss you’ dei Blink-182, ha espresso una sensazione di mancanza verso il proprio compagno, Damiano David, frontman dei Maneskin.

Il ragazzo è impegnato col gruppo musicale in giro per il mondo ed in particolare, nelle ultime ore, in Messico, e per questo è distante dalla sua dolce metà. Ecco perché la giovane donna ha scelto di dedicargli un pensiero con tanto di foto dolcissime.

“We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me and we’ll have Halloween on Christmas and in the night we’ll wish this never ends, we’ll wish this never ends, I miss you”, le parole della canzone scelte dalla Soleri che ha accompagnato, come detto, al testo anche le immagini di alcuni momenti tra lei e il suo Damiano.

Moltissimi i like e i commenti d’affetto ricevuti nel giro di poco tempo a conferma di come la coppia sia molto amata dal pubblico.

Di seguito il post Instagram della ragazza:

Riproduzione riservata © 2022 - DG