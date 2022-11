Altro episodio curioso e che ha generato molta discussione al GF Vip: protagonista Wilma Goich che se l’è presa un po’ con tutti…

Nuove discussioni al GF Vip con Wilma Goich protagonista. La donna ha subito un “furto” molto particolare dopo la diretta dell’ultima puntata e al termine di essa si è accorta che le mancava qualcosa. A quel punto non ci ha visto più e se l’è presa con tutti i compagni di Casa…

Wilma Goich se la prende con tutti al GF Vip

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, come detto, è scoppiato il caos in cucina a causa di un “furto”… Protagonista Wilma Goich che si è vista scippata del suo bicchiere di vino che, a detta sua, era pieno e posizionato sopra un tavolo della cucina.

La donna ha affermato che qualcuno glielo abbia portato via e, non trovando il colpevole, ha accusato un po’ tutti usando anche parole non troppo carine…

“Il mio bicchiere? Dove è il mio bicchiere?”, ha chiesto la donna fin da subito piuttosto alterata non vedendo il calice di vino. “Era qua. No davvero, il mio bicchiere era qua. Porca E**. Sono andata lì e ora non c’è. Dove sta? Voglio sapere chi l’ha preso. Il mio era pieno, c’erano tre bicchieri e il mio ne aveva. E su, dai. Siete stro**i. Ve ne andata a fan***o. Io vado a dormire e lavate voi le cose”.

Tutti i vari coinquilini sono rimasti colpiti dalla reazione della donna che, per altro, già qualche tempo fa aveva reagito allo stesso modo per un caso molto simile. Chi sarà stato l’autore del furto?

Di seguito un post Twitter di un utente con le immagini dell’accaduto:

stream “il mio bicchiere” nuovo singolo della cantante italiana wilma goich da oggi disponibile su tutte le piattaforme.

pic.twitter.com/vjcdFLk6Hz — Flavia 🌈☀️🎃 (@Flavia_InTheSky) November 1, 2022

