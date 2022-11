Arriva la replica di Francesco Totti alle parole di un presunto messaggio che l’uomo avrebbe inoltrato ad Antonella Fiordelisi. Ecco il commento.

“Mi ha scritto Totti”. Erano state queste le parole di Antonella Fiordelisi direttamente dalla casa del GF Vip a proposito di un presunto messaggio ricevuto da Francesco Totti, ex capitano della Roma. Dichiarazioni che avevano fatto parlare e che adesso ricevono anche una prima replica da parte del Pupone, sebbene indiretta e per voce del suo caro amico, Alex Nuccetelli.

Antonella Fiordelisi e le parole su Totti: la replica

Francesco Totti

Intervistato da Biccy a proposito delle parole di Antonella Fiordelisi su Totti, Nuccetelli ha voluto replicare facendosi portavoce dell’ex capitano della Roma. “Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Lei è un po’ recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip. Dispiace perché lei è una delle poche cose interessanti da vedere nella casa e mi sembra anche intelligente. Però che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi”.

Nuccetelli ha poi continuato: “Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante”.

Insomma, a quanto pare nulla di quanto detto dalla Fiordelisi risulta essere vero.

Di seguito il post Twitter di un utente con le parole dette dalla ragazza nella Casa del GF:

Riproduzione riservata © 2022 - DG