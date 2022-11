Gabriel Garko si racconta a 360°: dall’esperienza a Ballando con le Stelle fino a temi decisamente più intimi come il coming out.

Protagonista in queste settimane di ‘Ballando con le Stelle’, trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci, Gabriel Garko è stato intervistato dal Corriere della Sera a cui ha confidato diversi dettagli inediti della sua vita, privata e lavorativa.

Gabriel Garko: Ballando e tanto altro

Gabriel Garko

Dopo aver parlato della famiglia, del successo, Gabriel Garko ha parlato anche del coming out sulla sua sessualità avvenuto al Grande Fratello: “Perché proprio in quel momento? Era il momento giusto. Da lì ho fatto un cambio di passo in generale: magari avessi avuto a vent’anni la testa di oggi. Certe cose avvengono con la maturità, è normale. A un certo punto mi sono staccato da tutto: avevo bisogno di fare chiarezza con tutto e con tutti e quindi ho preferito così. Anche in quel caso, non lo avrei fatto prima e nemmeno dopo”. E ancora: “Sono felice, molto felice di tutto. Anzi, ancora meglio, sono sereno e soddisfatto, specie delle persone che mi circondano oggi”.

Tra queste, anche la famiglia. Garko, su sua madre e suo padre ha aggiunto un curioso aneddoto: “Quando mi sono accorto della mia bellezza? Nel tempo. A casa mia non è mai stato un tema, i miei genitori non me lo hanno mai detto. E anche dopo il successo, per loro restavo quello di prima. A volte ci rimanevo anche male, perché magari nemmeno avevano visto un mio film, una mia serie. Ma poi ho capito che consideravano il mio come un lavoro, che peraltro a me piaceva ma a loro no. Più che altro erano orgogliosi che avessi realizzato un mio sogno”.

E poi: “Ricordo una volta in cui ero con loro e si era creata la folla attorno a noi, tanto da dover scappare dal retro di un negozio. Mio padre mi disse: ‘Mah, io proprio non capisco cosa ci trovi la gente in te… sarà che ti vedo da quando sei piccolo…'”.

Dopo ‘Ballando con le Stelle’, poi, per il noto attore ci sono già nuovi progetti: “Due molto grossi, poi un terzo a teatro. Inoltre tra qualche mese uscirà il mio nuovo libro, un romanzo dopo la mia autobiografia, che mi piacerebbe diventasse anche un film. Amo il mio lavoro e mi piacciono le sfide, più sono grandi e più le preferisco”.

Di seguito un post Instagram di ‘Ballando con le Stelle’ con uno scatto dell’ultima esibizione dell’uomo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG