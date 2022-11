Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le stelle, è stato colpito da ischemia cerebrale: l’annuncio dato da Milly Carlucci.

Luca Sguazzini ha partecipato a Ballando con le stelle nel corso dell’edizione 2016: ai tempi ballava in coppia con Veera Kinnunen e conquistò la medaglia di bronzo del terzo posto. Nelle ultime ore, è stata proprio Milly Carlucci ad annunciare le gravi condizioni di salute in cui versa il torinese in seguito a tre episodi di ischemia cerebrale che lo hanno colpito nella giornata di ieri, 1 novembre.

Luca Sguazzini, come sta

“Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale – ha fatto sapere Ballando con le stelle attraverso una nota ufficiale – . Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”.

Al momento, quindi, Sguazzini dovrebbe essere fuori pericolo. Si resta in attesa dei controlli medici per comprendere meglio il suo stato di salute.

Intanto, la sua ex compagna di ballo, Veera Kinnunen è intervenuta inviandogli un messaggio di forza. “Forza Luca!”, ha scritto lei, mentre tanti hanno manifestato solidarietà nei confronti del modello torinese diventato papà solo lo scorso giugno.

