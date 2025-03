E’ facilissimo partecipare come pubblico Uomini e Donne: se anche voi siete fan del programma di Maria De Filippi, ecco come dovete fare.

Uno dei programmi più seguiti dagli italiani e che occupa il primo pomeriggio della programmazione di Canale 5 è Uomini e Donne, magistralmente condotto da Maria De Filippi, conduttrice che ha reso questo programma un punto fisso nell’intrattenimento televisivo.

E’ un programma molto divertente, dove numerosi corteggiatori o corteggiatrici lottano per accaparrarsi l’attenzione e, chissà, anche l’amore del/lla tronista a cui spetta il compito di scegliere, alla fine del percorso, il suo prediletto. Da questo programma sono nate diverse storie d’amore molto avvincenti e alcune coppie, figlie di Uomini e Donne, hanno avuto una lunga vita anche dopo la fine del programma, tenendo aggiornati sull’andamento della loro storia i molti fans a loro affezionati, tramite i molti social network.

Uomini e Donne: come partecipare come pubblico

Chi segue il programma sa che un ruolo indiscutibile viene ricoperto dal pubblico, che ha il potere di incoraggiare o stroncare le possibili coppie, in base alle simpatie o fiducia ispirate dai partecipanti: ricordiamo per esempio Daniela, ormai partecipante fissa del pubblico di Uomini e Donne, che non disdegna mai di prendere il microfono e commentare tutto quello che accade in studio.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Tutti possono partecipare al programma come pubblico e assistere dal vivo alle vicende amorose, ai litigi, e agli incontri emozionanti dei propri beniamini, inoltre proporsi è davvero facile: occorre registrarsi al sito www.perlapromotion.it. Attraverso questo sito è possibile candidarsi per partecipare come pubblico a tutti i programmi prodotti dalla Fascino P.G.T.

La registrazione è gratuita (ed è completamente gratuita anche la partecipazione al programma) e permette di usare le credenziali di accesso inserite per accedere al sito e rimanere sempre aggiornati sugli eventi in programma: infatti direttamente da questo sito è possibile prenotarsi, selezionando il programma di interesse, per essere parte del pubblico.

Ovviamente sono tantissime le richieste che il sito riceve, quindi bisogna essere un po’ fortunati: infatti se si viene scelti per partecipare al programma a cui ci si è candidati, si riceverà una chiamata o una mail dalla redazione, con indicati ora e luogo della registrazione della puntata.

Dove vengono registrate le puntate di Uomini e Donne

Tutte le puntate di Uomini e Donne sono registrate presso lo Studio 6 del Centro Titanus Elios, in via Tiburtina 1361 a Roma (frazione Settecamini): è qui che bisogna recarsi nel caso in cui si venga selezionati per partecipare come pubblico al programma.