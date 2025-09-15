Grande Fratello 2025: la mossa inaspettata di Simona Ventura sugli opinionisti

Grande Fratello 2025: niente opinionisti in studio, al fianco di Simona Ventura tre ex vincitrici storiche.

Negli ultimi giorni il web è stato scosso da nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello, pronta a debuttare su Canale 5 il 29 settembre. Mentre i fan del reality attendono con trepidazione di conoscere il cast, emergono dettagli inaspettati che riguardano la struttura del programma e il ruolo degli opinionisti in studio. Ma scopriamo tutte le novità a riguardo.

Un Grande Fratello senza opinionisti

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, per questa edizione non sarebbero previsti opinionisti. Una scelta che, se confermata, segnerebbe una svolta importante per il reality, che da anni affianca alla conduzione figure chiamate a commentare e giudicare i concorrenti.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

L’esperto di gossip ha infatti sottolineato che Simona Ventura, nuova padrona di casa, sarà accompagnata esclusivamente da un panel formato da tre ex gieffine.

“Tutto potrebbe ancora cambiare nei prossimi giorni, ma al momento non ci sono opinionisti in programma” ha spiegato Pugnaloni.

Le ex vincitrici protagoniste in studio

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, in studio troveranno spazio tre storiche vincitrici del Grande Fratello: Cristina Plevani, prima trionfatrice assoluta del reality, Floriana Secondi, regina della terza edizione, e Serena Garitta, che si impose nella quarta.

Le tre ex concorrenti avranno il compito di commentare in diretta le dinamiche della casa, portando la loro esperienza e il ricordo delle stagioni che hanno fatto la storia del programma. Amedeo Venza ha confermato la notizia, sottolineando che il panel sarà una delle principali novità di questa edizione.

Il conto alla rovescia è già iniziato: il Grande Fratello torna lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, e promette di sorprendere i telespettatori con un cast composto esclusivamente da Nip.