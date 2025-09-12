Indiscrezioni sul Grande Fratello: ecco chi potrebbe essere la prima opinionista accanto a Simona Ventura.

Giungono nuove indiscrezioni sul Grande Fratello, il reality show pronto a tornare su Canale 5 il 29 settembre con una formula che celebra i 25 anni dalla sua nascita. L’attenzione è tutta puntata sugli opinionisti che affiancheranno la nuova conduttrice, Simona Ventura, e sul web circola già un nome che sta facendo discutere. Scopriamo di chi si tratta.

La nuova opinionista del Grande Fratello

La macchina organizzativa del Grande Fratello è ormai pronta a rimettersi in moto. Questa edizione, infatti, si distinguerà per alcune novità: la durata non supererà i cento giorni e il cast sarà composto interamente da concorrenti Nip, una scelta che riporta il reality alle sue origini.

L’attesa cresce giorno dopo giorno, e in queste ore è emersa un’indiscrezione firmata Amedeo Venza che ha catturato la curiosità degli spettatori: secondo lui, la prima opinionista scelta per affiancare Simona Ventura sarebbe Alessandra Viero, volto noto del giornalismo televisivo e presenza consolidata su Rete 4.

Una decisione che seguirebbe la linea intrapresa da Mediaset negli ultimi anni, con opinionisti scelti tra figure già parte integrante della rete, come accadde con Cesara Buonamici.

Per ora non è arrivata alcuna conferma ufficiale, e la notizia resta confinata al mondo dei gossip televisivi.

Le parole di Simona Ventura sulla nuova edizione del GF

Mentre si attende di scoprire se l’indiscrezione sarà confermata, Simona Ventura ha raccontato come è nata la sua nuova avventura alla conduzione del Grande Fratello.

Intervistata di recente, la conduttrice ha spiegato: “È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione de L’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria e non fu per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa“.