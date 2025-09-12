Gerry Scotti, colpo di scena: dice addio al suo storico programma, arriva un nuovo volto

Dopo settimane di successi alla Ruota della Fortuna arriva la sofferta decisione: Gerry Scotti lascia Caduta Libera. Chi lo sostituirà.

Un cambio importante sta per arrivare nel palinsesto televisivo di Canale5. Gerry Scotti, volto storico di Caduta libera, non sarà più alla guida del programma che lo ha visto protagonista per anni. La notizia, che ha colto di sorpresa molti fan, apre la strada a un nuovo capitolo per la trasmissione e per lo stesso conduttore. Secondo le ultime indiscrezioni, al timone ci sarà una new entry nel team Mediaset. Ma scopriamo tutti i dettagli del rumor.

Gerry Scotti non condurrà Caduta libera

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, Gerry Scotti non sarà più alla conduzione della prossima edizione di Caduta libera.

Il quiz show, che ha accompagnato milioni di spettatori nel preserale di Canale5, è in fase di pre-produzione, ma senza lo storico presentatore. In un’intervista a SuperGuida TV, Scotti aveva già lasciato intendere la necessità di alleggerire i propri impegni: “Mi sono reso conto di fare troppe cose, voglio più tempo per la mia salute e per stare con la mia famiglia“.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Una scelta comprensibile, considerando la mole di programmi che lo hanno visto protagonista, dall’amatissimo Tu sì que vales fino al recente ritorno de La ruota della fortuna. Resta ora da capire quale sarà la prossima tappa della carriera di Gerry Scotti e se Mediaset abbia in serbo per lui un nuovo progetto.

Annunciato il nuovo conduttore del programma

Il testimone passerà a Max Giusti, che debutterà così in veste di nuovo conduttore di Caduta libera. L’ingresso del presentatore in casa Mediaset era stato annunciato a giugno con grande entusiasmo: “Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi” aveva fatto sapere l’azienda.

Per Giusti si tratta del primo progetto ufficiale dopo l’approdo in rete, un’occasione che arriva in un momento di rinnovata energia per la sua carriera.

Lo stesso conduttore, rispondendo alle critiche sui social, aveva dichiarato: “Grazie anche a quelli che mi avevano dato per finito“.