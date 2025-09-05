Grande Fratello: spuntano i nomi in lizza per diventare opinionisti

Iniziano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello e soprattutto i nomi dei possibili opinionisti.

Sono già tante le indiscrezioni che riguardano la prossima edizione del Grande Fratello compresa quella legata alla sua durata. Ad aggiungersi ai vari rumors, ora, sono arrivate anche alcune informazioni anche relativamente a chi potrebbe far parte del programma nel tanto ambito ruolo di opinionista.

Grande Fratello: la nuova edizione in arrivo

Manca ancora qualche tempo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello che vedrà, per quanto riguarda i NIP, ovvero i personaggi non famosi, Simona Ventura al timone. Nelle ultime settimane sono state tantissime le indiscrezioni sulla stagione prossima alla partenza e sono anche stati svelati i primi retroscena.

Stando a quanto appreso, Mediaset ha deciso di rendere le puntate più snelle e di accorciare le tempistiche di ogni diretta serale del reality. Pare che anche la scaletta della serata sarà meglio definita rispetto al passato: la puntata avrà inizio intorno alle 21:20 e si concluderà alle 00:30 circa, con una struttura suddivisa in due blocchi distinti.

I rumors sugli opinionisti

Come detto, però, in queste ore a far parlare sono state anche le prime voci sugli opinionisti. In particolare Lorenzo Pugnaloni ha svelato chi sarebbero i candidati in lizza per la nuova edizione del Grande Fratello. Sembra che, per il momento, si starebbero valutando ben 4 coppie. La prima sarebbe formata da Cristina Plevani e Jessica Morlacchi. La seconda da Caterina Collovati e Patrizia Groppelli. La terza sarebbe formata da Max Giusti ed Elena Guarnieri. Per quanto riguarda l’ultima, invece, l’ipotesi porta ai nomi di Attilio Romita e Vladimir Luxuria.

Ci sarebbe poi anche un’altra strada da poter seguire. Secondo quanto riferito da Pugnaloni, che ha precisato comunque che si tratti solo di rumors, si starebbe valutando anche l’ipotesi Veronica Gentili, che potrebbe ricambiare il favore a Simona Ventura e diventare opinionista del reality show.