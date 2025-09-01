Grande Fratello, la svolta nella versione Nip: cosa accadrà in puntata

Grande attesa per il Grande Fratello Nip con Simona Ventura. Ecco la novità decisa da Mediaset per le varie puntate.

Le vicende legate al mondo del Grande Fratello fanno sempre parlare come il recente scontro tra due ex inquilini. Ma ad attirare l’attenzione in queste ore è stata una novità che sarà “visibile” dalla prossima edizione del reality. Nello specifico, si tratta di qualcosa che vedrà coinvolta la versione Nip della trasmissione, guidata da Simona Ventura.

Grande Fratello: la durata delle puntate

Dopo anni di edizioni caratterizzate da lunghe dirette, la nuova edizione del Grande Fratello, in onda secondo le anticipazioni da fine settembre 2025 su Canale 5, segnerà una svolta decisa sotto la guida di Simona Ventura. Mediaset, infatti, avrebbe deciso di accorciare significativamente le puntate serali, che passeranno da oltre tre ore a circa due ore e mezza, con chiusura prevista entro la mezzanotte e mezza

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

Stando a quanto rfierito da Libero, infatti, tale cambiamento nascerebbe dall’intento di riportare il reality alle origini, valorizzando dinamiche autentiche tra persone comuni e stando attenti ai ritmi di palinsesto e alla tutela del pubblico. Pare che anche la scaletta della serata sarà ben definita: la puntata avrà inizio alle 21:20 e si concluderà intorno alle 00:30, con una struttura suddivisa in due blocchi distinti.

Tutte le novità del GF Nip

Stando alle anticipazioni, la prima parte di ogni puntata sarà dedicata a nomination e dinamiche di gioco, la seconda a contenuti più coinvolgenti per rendere la diretta più snella. Oltre agli orari delle varie puntate, come riportato da LolloMagazine, in generale il gioco avrà una durata ridotta, con chiusura entro i 100 giorni. Inoltre pare che il televoto sarà previsto esclusivamente via SMS. Infine, il regolamento dovrebbe essere più rigido per garantire un clima sobrio e rispettoso. Staremo a vedere se sarà effettivamente così.