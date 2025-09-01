“Ma è in mutande!”: il look di Alessia Lanza fa scalpore

Sul red carpet di Venezia, ecco Alessia Lanza prendersi la scena ma anche qualche commento decisamente poco carino a causa del look.

Quando si tratta di sfilare sui vari red carpet, si sa, l’emozione è tanta e l’attenzione ai look fa la differenza. Se di recente una nota attrice aveva sfoggiato per la prima volta in pubblico il pancione, ecco che a Venezia, in occasione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, Alessia Lanza ha destato scalpore per essersi “dimenticata”… i pantaloni.

Il look di Alessia Lanza a Venezia

Come detto, Alessia Lanza, famosa influencer e volto di Instagram e TikTok, si è presa la scena sfilando sul red carpet di Venezia. Il motivo? Un outfit decisamente bello ma allo stesso tempo molto azzardato. La donna, infatti, ha optato per mostrarsi con una giacca oversize nera gessata e sotto un paio di shorts molto corti.

Il problema, però, è stato proprio questo: l’assenza di pantaloni lunghi o di una gonna. Il suo look, abbinato con tacchi a punta nera e cinturino, ha quindi generato una serie di reazioni da parte di chi era presente ma soprattutto da parte del mondo social che non sembra aver apprezzato la scelta.

Le critiche

Dando uno sguardo alle reazioni su Instagram e su TikTok, al netto di una bellezza riconosciuta alla Lanza, in tanti si sono trovati a criticare la sua scelta di look. “Devo dire la verità: lei è bellissima ma manca qualcosa tipo… i pantaloni”, ha scritto un utente. E ancora: “Stupenda ma è in mutande in pratica. Secondo me non doveva vestirsi così”, ha detto un altro.

Qualche seguace della Lanza ha difeso le sue scelte di stile mentre altri, in maniera più riflessiva, hanno sottolineato che si sia trattato di un errore di gioventù e che sicuramente, con l’esperienza, comprenderà che un look diverso avrebbe donato alla sua presenza un impatto decisamente migliore.