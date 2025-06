Francesca Chillemi incinta mostra il pancino al BCT Festival: è al sesto mese e aspetta una bimba da Eugenio Grimaldi.

Poche settimane fa ha iniziato a circolare il rumors sulla presunta gravidanza di Francesca Chillemi, ma adesso è arrivata finalmente la conferma: l’attrice è incinta. L’ufficialità è arrivata sul red carpet dell’evento BCT-Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Per l’occasione, la star di Viola come il mare ha sfoggiato il suo pancino indossando un attillato abito bianco che metteva in risalto le sue nuove forme. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Francesca Chillemi è incinta: il pancino fa il suo debutto al BCT Festival

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, alimentata da voci e sospetti sui social. Ora arriva la conferma ufficiale, anche attraverso uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, dove appare radiosa e sorridente.

Secondo alcune indiscrezioni, Francesca sarebbe al sesto mese di gravidanza e aspetterebbe una femminuccia, la cui nascita è prevista per settembre.

Questa sarà la seconda figlia per Francesca Chillemi, già mamma della piccola Rania, nata nel 2016 dal suo precedente legame con Stefano Rosso, erede del celebre marchio Diesel. Il papà del futuro bebè è Eugenio Grimaldi, manager napoletano di 38 anni, appartenente a una nota famiglia di armatori.

Una nuova fase nella vita della star di Viola come il mare

Lontana dal gossip per anni, Francesca Chillemi vive ora un momento di serenità e trasformazione. L’arrivo del nuovo bebè rappresenta un passo importante nella sua vita privata e sentimentale, condiviso con un nuovo compagno e una famiglia allargata che sembra ben integrata.

La coppia è stata vista per la prima volta insieme nel luglio scorso, paparazzata dal settimanale Gente a Capri. Le immagini pubblicate da Oggi che li ritraevano mentre si scambiavano baci appassionati hanno confermato la relazione. Pare che tra i due ci sia grande affiatamento: Francesca ha già conosciuto i tre figli avuti da Grimaldi in precedenti relazioni, mentre lui ha incontrato la figlia Rania e la madre dell’attrice.