Dal bacio in pubblico di Michelle Hunziker alle “follie” a tanti zeri di Belen: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social in questi ultimi giorni. Scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Nella settimana che, purtroppo, ha visto morire all’improvviso Alvaro Vitali, sono state comunque tantissime le notizie dal mondo dei social, della tv e in generale dello spettacolo. A prendersi la scena, senza dubbio, oltre alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, il nuovo flirt di Michelle Hunziker come anche Belen Rodriguez con la sua mossa di mettere in vendita alcuni oggetti decisamente preziosi. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 23 al 27 giugno 2025.

Gossip della settimana: il bacio di Michelle Hunziker

Gli ultimi giorni dal mondo della cronaca rosa hanno visto Michelle Hunziker rubare la scena a tutti. La svizzera, infatti, è stata paparazza con quello che sembra essere il suo nuovo compagno. La conduttrice è stata pizzicata dai fotografi del settimanale Oggi in compagnia di Nino Tronchetti Provera, cugino di secondo grado di Giovanni, ex di Chiara Ferrangi.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

La Hunziker e Provera si sono scambiati tenere effusioni e persino un bacio che ha destato molta attenzione. Le foto relative alla presunta nuova coppia hanno fatto in fretta il giro dei social e del web trovando pareri decisamente differenti.

Il compleanno di Vladimir Luxuria: la festa per i 60 anni

Vladimir Luxuria – www.donnaglamour.it

Ha festeggiato in questi giorni il proprio 60esimo compleanno Vladimir Luxuria. Per lei un’occasione di ritrovare tanti amici e vivere dei momenti di grande felicità. Non sono mancate foto e dettagli molto speciali a margine del party spettacolare organizzato sulla terrazza dell’Alibi di Monte Testaccio a Roma.

Si forma il cast di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

Sembra stia prendendo forma il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Le ultime indiscrezioni parlando di una Milly Carlucci decisa. Diversi i nomi tra i quali spiccano sempre quelli di Barbara D’Urso e Chiara Ferragni. Ma non solo. La padrona di casa avrebbe una lista di big di grande rilievo…

Nuovo amore per Katia Follesa?

Katia Follesa – www.donnaglamour.it

Dopo aver annunciato l’addio a Fabio Pisani sembra che nel cuore di Katia Follesa possa esserci un nuovo amore. La comica e conduttrice, infatti, secondo le ultime indiscrezioni starebbe vivendo una relazione con un noto attore di Mare Fuori. Sarà davvero così?

Belen Rodriguez affari a tanti zeri: cosa sta vendendo

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Sempre sulla cresta dell’onda Belen Rodriguez che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé in vario modo. Su tutti per la decisione di mettere in vendita alcune borse griffate a cifre pazzesche. Tra queste anche quella che le aveva regalato Stefano De Martino. Stiamo parlando di un potenziale introito davvero elevatissimo…