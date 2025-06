Addio ad Alvaro Vitali: il celebre Pierino

E’ morto a Roma, a 75 anni Alvaro Vitali. L’attore e comico era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva.

Arriva una dolorosa notizia per la commedia italiana: si è spento a Roma Alvaro Vitali, nel tardo pomeriggio di martedì 24 giugno, all’età di 75 anni. Il celebre attore e comico italiano era conosciuto per il ruolo di Pierino e per le sue numerose interpretazioni nella commedia sexy all’italiana. Era stato ricoverato due settimane fa a causa di una broncopolmonite recidiva.

Chi era Alvaro Vitali

Nato a Roma il 3 febbraio 1950, sotto il segno dell’Acquario, Alvaro Vitali ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema da giovanissimo. Il suo talento venne scoperto per caso dal grande Federico Fellini, che lo volle nel suo Satyricon e successivamente in diversi altri film.

Negli anni seguenti, Vitali divenne uno dei volti più noti delle commedie piccanti italiane, recitando in titoli come La Poliziotta, Profumo di donna, La Pupa del gangster e molti altri. Negli anni ’80 raggiunse grande popolarità interpretando Pierino, il celebre personaggio delle barzellette, in una serie di film prodotti da Dania Film.

Nel 2000 approdò a Striscia la Notizia accanto all’imitatore Dario Ballantini, mentre nel 2006 partecipò al reality show La Fattoria, che fu costretto a lasciare dopo poche settimane a causa di una forte crisi d’asma