“Quando non è con lui sente un altro”: la segnalazione su gli ex Amici

Voci di corridoio su alcuni ex concorrenti della scuola di Amici. Pare che una coppia possa presto avere dei problemi: la segnalazione.

Non solo il recente attacco ai danni di Maria De Filippi da parte di un ex allievo di Amici. I ragazzi del talent, specie quelli dell’ultima edizione sono ora al centro dell’attenzione dei media per una segnalazione in “tema amore” che riguarda una ballerina e un cantante che starebbero insieme ma tra cui ci sarebbe “un terzo incomodo”.

Amici: tra amori e rumors

Come spesso accade durante le varie edizioni di Amici, tra gli allievi si instaurano rapporti molto intensi e legami forti d’amicizia e non solo. Sono diverse, infatti, le coppie nate negli anni e alcune di esse sono ancora insieme. Tra queste, però, potrebbe non esserci quella formata da Jacopo e Francesca che dopo aver fatto notare un certo feeling potrebbero avere dei problemi.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

I due ragazzi, nel corso dell’ultima edizione, avevano mostrato un certo affetto reciproco e hanno fatto pensare appunto ad una relazione che sarebbe potuta durare anche dopo la fine del talent di Canale 5. Le cose, però, ora starebbero andando un po’ diversamente dalle attese.

La segnalazione sui social

Dando uno sguardo al profilo Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, pare infatti che tra Jacopo e Francesca possa esserci un terzo incomodo. “Coppia formata da Francesca Bosco e Jacopo Sol, perché lei fa tanto l’innamorata sui social ma in realtà quando si allontana da lui si scrive con un altro (ex allievo della scuola anche lui)”, si legge nella segnalazione giunta alla Marzano.

“Appena Jacopo troverà le prove sicuramente non la prenderà bene, anche perché il ragazzo in questione è molto amico con lui. Quindi se a breve la loro relazione ‘magicamente’ andrà in crisi saprai già il motivo. Mi dispiace tanto perché sembra una coppia innamorata, semplice e autentica, ma questo”. Sarà davvero così? Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno dire qualcosa a tal proposito o meno.