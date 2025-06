Lunga intervista a Vladimir Luxuria in occasione del suo 60esimo compleanno. Diversi aneddoti tra passato e presente. Le parole.

In passato aveva raccontato il suo stretto legame con la madre e anche quell’incontro speciale avuto con Papa Francesco che le aveva cambiato la vita. Ora, in occasione del suo 60esimo compleanni, Vladimir Luxuria ha rilasciato una interessante intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato del suo passato ma anche del presente.

Vladimir Luxuria compie 60 anni: la felicità del presente

Intervistata dal Corriere della Sera, edizione Roma, in occasione del suo compleanno numero 60, Vladimir Luxuria ha raccontato tantissimi particolari della sua vita partendo dalla giovane età e arrivando ai giorni attuali. Sui festeggiamenti odierni, Luxuria ha detto: “Ho molti motivi per festeggiare, soprattutto perché finora la vita mi è andata decisamente bene. Vedrò tutti quelli che mi hanno voluto bene in questi primi 60 anni sulla terrazza dell’Alibi di Monte Testaccio”.

E su i regali che si aspetta: “Già avuto, la mia vita è un regalo. Pensi da ragazzo passeggiavo avanti e indietro sul viale della Stazione di Foggia, i miei coetanei mi insultavano, perché ero truccato, perché avevo i capelli ricci e lunghi, perché avevo movenze femminili. Uno di loro, il più feroce, anni e anni dopo mi ha fermato in strada a Foggia, io ero favolosa, lui grasso e molto invecchiato”, ha detto Luxuria spiegando che poi questo ragazzo le abbia chiesto con grande gioia una foto. “[…] Quella decenni dopo è stata la mia rivincita”.

Il passato e l’incontro occasionale finito male

Nel corso dell’intervista, però, anche retroscena decisamente di diverso tipo come un incontro amoroso finito molto male: “Avevo un tipo di vita diciamo vivace che mi esponeva a pericoli. Una volta mi ero appartata con un bel ragazzo in auto, dopo il rapporto questo ha cambiato faccia, ha tirato fuori la pistola e me l’ha puntata alle tempie. ‘Ti do tutto quello che ho addosso’, gli ho detto. Ha preso tutto, ma non ha abbassato la pistola, ho davvero temuto che sparasse“, ha detto Luxuria facendo riferimento ad un episodio avvenuto a Roma ormai diversi anni fa.