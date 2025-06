Francesca Pascale: cosa le disse Berlusconi la prima notte d’amore

Il retroscena di Francesca Pascale legato al compianto Silvio Berlusconi e alla prima notte di passione. Le parole della donna sul Cavaliere.

Non solo le indiscrezioni sul suo possibile approdo a Ballando con le Stelle. Francesca Pascale sta facendo parlare anche per la sua intervista con Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’. La donna è stata protagonista di alcune dichiarazioni molto interessanti che riguardano anche la sua passata storia d’amore con il compianto Silvio Berlusconi.

Francesca Pascale e il rapporto con Berlusconi

Nel corso dell’intervista, Francesca Pascale ha avuto modo di raccontare quale fosse il suo rapporto con Silvio Berlusconi. In particolare la donna ha sottolineato di essere stata molto gelosa e di aver avuto con lui un feeling anche giocoso sotto questo punto di vista: “Giocavamo ed eravamo complici. Io ero gelosissima e lui buttava fuoco sulla mia furia disseminando casa di biglietti dove scriveva ‘Cara Sofia, stanotte Francesca non ci sarà e starò con te'”.

Silvio Berlusconi Francesca Pascale – www.donnaglamour.it

“Facevo scenate e lui, ridendo: ‘Ma non capisci che Sofia non esiste? Ti prendo in giro'”, ha aggiunto la Pascale ricordando l’ironia del mitico Cavaliere. E se si parla di matrimonio: “Berlusconi e io non abbiamo mai parlato di nozze. Ma una cosa è certa. Non lo avrei mai sposato […]”.

La prima notte d’amore: il racconto

Molto interessante e curioso anche il racconto su come sia andata la prima notte d’amore tra i due. La Pascale ha ricordato con grande piacere e un pizzico di ironia: “Gli dissi: ‘Ti desidero’. Lui mi guardò perplesso: ‘Potrei essere tuo nonno‘. Non mi lasciai incantare e passammo la nostra prima appassionata notte d’amore”, ha detto la donna che al mattino seguente trovo “uno splendido brillante, ma soprattutto un uomo che voleva stare con me, capirmi, curare perfino le ferite del cuore provocate da mio padre nella mia infanzia”.