Francesca Pascale in trattativa per Ballando con le Stelle: Milly Carlucci tenta il colpo a effetto per la nuova edizione.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle potrebbe avere una nuova e inaspettata protagonista. Dopo gli insistenti rumors sulla partecipazione di Chiara Ferragni, nuovi rumors preannunciano una nuova partecipante inaspettata: Francesca Pascale. Secondo quanto dal giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Milly Carlucci sarebbe in fase avanzata di trattativa con Pascale per inserirla nel cast del noto programma di Rai 1. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Milly Carlucci tenta il colpaccio

Milly Carlucci è nota per la sua capacità di costruire cast ricchi di personalità e storie forti. Quest’anno la sua attenzione è rivolta a Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e attivista per i diritti civili.

La Carlucci aveva già tentato di coinvolgere Pascale nel 2022 e, dopo numerose ospitate televisive e una crescente popolarità, la trattativa sembra essere arrivata a una fase cruciale.

Francesca Pascale, che di recente ha annunciato la separazione dalla cantante Paola Turci, potrebbe essere una personalità molto interessante da vedere in prima serata mentre si mette alla prova.

Francesca Pascale: tra gossip e attivismo

Nota per la sua determinazione e indipendenza, Francesca Pascale è divenuta nel tempo un simbolo di libertà e impegno civile. Le sue apparizioni e la sua visibilità mediatica la renderebbero una concorrente ideale per “Ballando con le Stelle”, unendo carisma e una forte narrazione personale.

Se l’accordo verrà finalizzato, la presenza di Pascale sulla pista più famosa della tv italiana sarebbe senza dubbio uno dei punti forti della prossima stagione.

Il pubblico è già in attesa di scoprire come si cimenterà nel ballo e quale sarà la sua reazione a questa nuova avventura televisiva. “Ballando con le Stelle” si preannuncia quindi, ancora una volta, come lo show imperdibile del sabato sera di Rai 1.