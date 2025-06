Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: la verità di Milly Carlucci

Da un po’ di tempo ormai si sta parlando di una possibile partecipazione di Chiara Ferragni alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Un rumor che sta tenendo tutti sulle spine con la curiosità del pubblico che aumenta giorno dopo giorno. Per questo motivo, Milly Carlucci, storico volto del programma TV, ha deciso di commentare la questione pronunciando la sua verità.

Prima di scoprire cosa abbia detto Milly Carlucci, facciamo un passo indietro e scopriamo com’è nata l’indiscrezione. Ebbene, tutto è cominciato con Roberto Alessi, il quale qualche settimana fa aveva consegnato il rumor alla stampa. Di seguito le sue parole:

“Ho un annuncio da fare. Vi do io una notizia, mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle della prossima edizione. Vi piace questa notizia? E se fossi tu a insegnarle a ballare? Per che sia un manico di scopa, però secondo mesi può migliorare. Lei è un mito, il sogno. tradotto Pasquale La Rocca farà coppia fissa al prossimo Ballando con le Stelle con l’influencer“.