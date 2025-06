A pochi giorni dall’uscita del loro nuovo singolo, i due cantanti sono stati protagonisti di uno scontro in diretta.

Il prossimo 27 giugno uscirà il nuovo singolo di Orietta Berti e Fabio Rovazzi con la collaborazione dei FuckYourClique. Tuttavia pare proprio che il cantante abbia avuto un comportamento che non è piaciuto alla collega. Infatti, dopo averne parlato in un’intervista per il Corriere della Sera, Orietta ha esposto la sua versione dei fatti durante una diretta Twitch de Il Rosso in cui era presente anche Rovazzi.

La causa dello scontro

Ad aver rivelato la causa dello scontro è stata la stessa Orietta Berti. La cantante, infatti ha spiegato che le tensioni sono nate a seguito al ritardo dell’uscita del loro nuovo singolo. La causa? Pare che Rovazzi si sia concesso una vacanza nel pieno dei lavoro del brano, rallentandone la pubblicazione.

“Io non ho ancora fatto pace con Rovazzi. Non siamo ancora in pace. Lui ha rallentato l’uscita del disco ed è tutta colpa sua se uscirà tardi. Perché lui è andato in Thailandia e noi dovevamo finire il disco e poi fare il video musicale e lui non c’era“, ha spiegato la cantante. Ma non è tutto, dato che Orietta ha rivelato di non credere troppo al fatto che Rovazzi sia partito. Il motivo? L’assenza di abbronzatura.

Rovazzi, quindi, ha preso la parola e scherzando sull’accaduto ha dichiarato: “Io non ho ancora firmato un contratto. Ero davvero in Thailandia? Ma posso andare in vacanza? Tutto quello che ha detto non è vero, quindi dovrà spiegarlo in tribunale“.

